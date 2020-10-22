'عملية نوعية' تطيح بمفرزة لـ'داعش' في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة من عناصر "داعش" بعملية وصفتها بـ"النوعية" في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية، إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وجهود متميزة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء 45 المقر المتقدم لعمليات كركوك من الاطاحة بمفرزة تعمل لصالح عصابات داعش الإرهابي وتعمل بشكل خيطي".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "إلقاء القبض على عناصرها (المفرزة) الأربعة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



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