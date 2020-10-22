سلطات أردوغان تعتقل 4 قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة التركية، الخميس، أربعة مسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي، المعارض، على خلفية اتهامه بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
وتتهم السلطات التركية هذا الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمّال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والغرب منظمة إرهابية.
ويرفض حزب الشعوب، الذي اعتقل عدد من قادته منذ 3 سنوات، هذه الاتهامات ويؤكد أنه يتعرض لقمع بسبب معارضته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وصلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق في الحزب مسجون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لاتهامات تتعلق ب"الارهاب".
وفي الأشهر الماضية أقيل رؤساء بلديات موالون للأكراد في جنوب شرق تركيا، واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني.
وتعتبر الحكومة التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
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