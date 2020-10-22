إسرائيل ترحب بتصنيف إستونيا حزب الله "منظمة إرهابية"

رحبت إسرائيل، مساء الخميس، بقرار دولة إستونيا تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي إن "قرار الحكومة الإستونية الاعتراف بحزب الله منظمة إرهابية في مجملها، ومنع أعضاء الجماعة من دخول البلاد، يبعث برسالة واضحة ضد الإرهاب وأنشطة حزب الله الإرهابية التي تهدد السلام العالمي، وتقوض الاستقرار الإقليمي".

وأضاف إشكنازي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "أهنئ الحكومة الإستونية وصديقي وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، على توصلهما إلى هذا القرار المهم".

Advertisements

وبقرارها، تنضم إستونيا العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، إلى ألمانيا وبريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا ودول أخرى صنفت بحزب الله منظمة إرهابية، وفق البيان نفسه.

وطالب أشكنازي "الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى حملة الضغط على حزب الله وتجريم أنشطته".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إستونيا فرض عقوبات على تنظيم حزب الله اللبناني، بسبب أنشطته الإرهابية، واصفة إياه بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي".

ويفرض قرار إستونيا، بحسب خارجيتها، حظر دخول البلاد على أعضاء حزب الله اللبناني، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة.