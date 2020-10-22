وزير داخلية السراج يهاجم المليشيات عقب خطف وزير

هاجم فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة فايز السراج في ليبيا مليشيات طرابلس التي اختطفت، محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام (وزير الإعلام) التابع لنفس حكومته والمنتمي لمدينة مصراتة.



وقال باشا أغا في تدوينة له عبر موقع تويتر إنه رصد مخالفات قانونية فاضحة صادرة "للأسف " عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون.

وأكد باشا أغا الذي يقوم حاليا بزيارة إلى روما رفقة فايز السراج، أنه أحال الأمر إلى السراج -الذي عين بعيو رغم معارضات من تنظيم الإخوان ومن بعض أعضاء المجلس الرئاسي- احتراماً للاختصاص و تدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية!، حسب قوله.

وشدد باشا أغا، المتهم في مذبحة غرغور التي قتل فيها 47 وإصابة 518 متظاهرا، على أنه "لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية."، حسب زعمه.



وتابع:"لا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم تتغير الأسماء والسلوك واحد."





واختطفت مليشيا مسلحة تابعة لحكومة "السراج"، الأربعاء، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، المنتمي للحكومة ذاتها، على خلفية قرارين أصدرهما، أولهما: إحالة مدير قناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية للمليشيات، إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس أموال، والثاني: إزالة شعار "بركان الغضب" من القنوات الرسمية.

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يشار إلى أن بعيو -من مدينة مصراتة- على علاقة قوية بقادة مليشيات مصراتة خاصة أنه ابن عم المليشياوي البارز "شريخان"، الذي يقود مليشيا تحمل اسمه.

ويشكل باشا أغا مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق جبهة قوية في مقابل السراج تهدد بانشقاقات كبيرة داخل حكومة حيث أصدر معيتيق أمره إلى باشا أغا في بيان رسمي بتسهيل حصول المواطنين على أذونات للتظاهر وعلى أحقيتهم في ذلك، وعلى أهمية قيام الداخلية بحمايتهم.





كما طالب معيتيق الجهات القانونية بعدم اعتماد خطابات أو قرارات من السراج منفردا باسم المجلس إذا لم تكن صادرة عن اجتماع للأعضاء.

وأدانت البعثة الأممية إلى ليبيا اعتقال بعيو خارج إطار القانون داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضرورة احترام سيادة القانون وتؤكد من جديد أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.



وفي وقت سابق أوقف السراج وزير داخليته فتحي باشاغا عن العمل وأحاله للتحقيق بسبب موقفه من المتظاهرين إلى أن باشاغا استطاع بعلاقاته وضغطه بمليشيات مصراتة العودة إلى منصبه.

وازداد الاحتقان الشديد بين مليشيات طرابلس ومصراتة، بسبب ممارسات باشا أغا الذين يتهموه بموالاة مليشيات مصراتة على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجهم من المشهد السياسي والأمني.

كما سبق وأصدرت عدد من المليشيات بمدن الزاوية وزوارة وصبراتة والجميل بيانات انتقدت خلالها سياسة باشا أغا معتبرة أنه يروج لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح من أسمتهم بـ"الثوار"وتفكيكها لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم، مستقويا بالمرتزقة السوريين.