"صحة أبوظبي" تطور أداة شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طورت دائرة الصحة - أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة أداة "شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي" الجديدة والأولى من نوعها لتحديد و استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وتسليط الضوء على الاحتياجات الصحية وفقاً للتخصصات والمناطق الجغرافية، لضمان توافر الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية لجميع أفراد المجتمع.



تقوم "شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي" على بيانات استشرافية مربوطة بمنظومة منح التراخيص وإدارة الطاقة الاستيعابية في القطاع، والعديد من نظم الرعاية الصحية في الإمارة و تزود المستثمرين بمعلومات لحظية عن العرض والطلب واحتياجات الطاقة الاستيعابية في قطاع الرعاية الصحية، ما يسهم في استعراض واغتنام الفرص الاستثمارية في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

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تعمل الأداة الجديدة كخدمة رقمية ذاتية الاستخدام عبر الإنترنت تسهم في دعم طلبات التراخيص للمستثمرين الحاليين والمحتملين الراغبين في تقديم طلب جديد أو تحديث لتراخيص المنشآت الصحية في الإمارة.. إلى جانب تحديد الاحتياجات من الخدمات الصحية في مواقع جغرافية محددة في مختلف أنحاء الإمارة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة: "تُعد شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي من أدوات التخطيط الصحي المتميزة على مستوى العالم و التي يتم تحديث بياناتها باستمرار لتساعد على توجيه المستثمرين من الإمارات والعالم نحو اتخاذ الخيارات الاستثمارية المناسبة في القطاع.. ومن خلال تحديد المتطلبات في خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي للمستثمرين ومقدمي الرعاية الصحية، نسهم في توفير الخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب لجميع أفراد المجتمع".

وأضاف الكعبي : " تواصل دائرة الصحة أبوظبي المضي قدماً في استعراض فرص استثمارية متميزة في الإمارة و التشجيع على الاستفادة منها للاستمرار في تطوير و تعزيز الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية و جودة الخدمات المقدمة فيه لتلبية الطلب المتزايد عليها حيث يتمتع قطاع الرعاية الصحية بمنظومة متقدمة وبنية تحتية رائدة تجعله قادراً على مواصلة التطور والنمو في المستقبل، ونحن على ثقة بأن التعاون المستمر مع المستثمرين سيسهم في الارتقاء بقطاع رعاية صحية مستدام وقوي".

كان قطاع التخطيط الصحي في دائرة الصحة أبوظبي قد قام بتطوير "شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي"، لرفد خطة الطاقة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية التي طورتها الدائرة سابقاً لتوفير تحليل شامل لمتطلبات الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية في الرعاية الصحية للأعوام الـ25 المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في الإمارة.. وتقدم الخطة حلولاً واستراتيجيات تنفيذية للوقوف على الاحتياجات الصحية والتخصصات المطلوبة لجملة من الخدمات الصحية.