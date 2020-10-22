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فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

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ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

 

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043.

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