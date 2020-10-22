وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 1200 في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس في شهرين مما يقدم دليلا جديدا على أن الجائحة تكتسب زخما جديدا في أنحاء البلاد مع تراجع درجات الحرارة.



وبحسب تحليل لرويترز، بلغ متوسط عدد وفيات كوفيد-19 في أنحاء البلاد نحو 700 يوميا معظم أكتوبر تشرين الأول قبل أن يرتفع أمس الأربعاء إلى 1237، وهو الأعلى منذ 19 أغسطس .

وبدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الارتفاع قبل خمسة أسابيع، وحذر خبراء الصحة من أن ذلك ستتبعه زيادة في الوفيات.

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وناشد توني إيفرز حاكم ولاية ويسكونسن، وهي ولاية محورية قد تساعد في تحديد نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية، السكان البقاء في منازلهم بعد إعلان ولايته، إضافة إلى خمس ولايات أخرى، تسجيل زيادات يومية قياسية في وفيات كوفيد-19.

ومنذ وصول الجائحة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، توفي أكثر 222 ألف شخص بسبب الفيروس، وهي أعلى حصيلة وفيات في العالم وواحدة من أعلى معدلات الوفيات بالنسبة لعدد السكان، خاصة بين الدول المتقدمة.

وأعلنت البلاد لليوم الثالث على التوالي تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 8.3 ملايين .

وترجع الزيادة في جانب منها إلى زيادة الفحوص في الكثير من الولايات لكن ارتفاع عدد الوفيات وعدد المرضى في المستشفيات ليس مرتبطا بزيادة الفحوص.