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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مفتي دمشق إثر انفجار سيارة مفخخة بقدسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي مفتي مدينة دمشق، الشيخ عدنان الأفيوني، مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار وقع بالقرب من مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، الخميس، إن "الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها استشهد إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا".
وأضافت الوكالة، "أن عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مركونة بالقرب من المسجد انفجرت لدى مرور المفتي بجانبها.
ونعت وزارة الأوقاف الشيخ الأفيوني "الذي ارتقى إلى الله شهيداً إثر استهداف سيارته في قدسيا بتفجير إرهابي غادر نتيجة عبوة ناسفة مزروعة فيها".
والشيخ الأفيوني من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي، وهو عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف ومفتي دمشق وريفها، والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف
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