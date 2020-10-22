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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يبحث مع حمدوك شطب السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.
وقال بومبيو على حسابه الرسمي بتويتر: "أنا سعيد بالتحدث مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك اليوم بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بالانتصار للولايات المتحدات والسودان وضحايا الإرهاب.
وأكد بومبيو لحمدوك خلال الاتصال الهاتفي عن دعمه لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل. وفقا لسكاي نيوز.
وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت الخميس، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان متفائل بقرب الإعلان عن إقامة علاقات بين البلدين قريبا.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي زار الخرطوم ضمّ مندوبين من مكتب رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي وجهات استخباراتية وأمنية إسرائيلية.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة، الأربعاء.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن هناك إعلان محتمل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.
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