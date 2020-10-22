شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النقيب طارق سعدة، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية عضوية كل من سهام صالح وكيل اول النقابة ، و محجوب سعده سكرتير عام النقابة،و الإعلامى خالد فتوح ، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق الاعلامية وريهام إبراهيم عضو المجلس والاعلامى أيمن عدلى عضو المجلس .

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من :

1- ا.د / هويدا مصطفى – عميد كلية اعلام القاهرة

2-ا.د / محمد شومان _ عميد كلية اعلام الجامعة البريطانية

3-ا نائلة فاروق – رئيس التلفزيون المصري

4- عبدالرحمن رشاد – رئيس الاذاعة الأسبق و عضو مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام الأسبق

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5-ا.د / أيمن منصور- رئيس قسم الاذاعة و التليفزيون

6-ا.د/ الهام يونس - رئيس قسم الاذاعة و التلفزيون جامعة الشروق

7-احمد عادل – مدير المرصد الاعلاميي (مقرراً للجنة)

و أكد مجلس النقابة ، ثقته فى الاعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلاميه وميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفه أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة .