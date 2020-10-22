شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من برلمانات العالم ضد الإخوان الإرهابية .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة وطيدة بين الإخوان وداعش، وهو ما كشفته عملية سابقة نفذها الإرهابي زهير خالد نصرات، مرتكب حادث مانشستر الإرهابي عام 2017، وهو الحادث الذى أوضح الصلة العميقة بين جماعة الإخوان وأخطر تنظيم إرهابي في العالم.

وكشف تقرير بالفيديو أن الكثير من برلمانات الدول الكبرى فرضت حصار على جماعة الاخوان ، وتطالب بحظر نشاطها، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، مؤكدين إنها لا تنتمي لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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ولفت التقرير، إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلادـ وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة ، وبين التقرير أن هناك الكثير من الدعوات في أمريكا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، خاصة أن تاريخ الجماعة ، حافل بالأعمال الإرهابية، كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.