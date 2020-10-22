تركيا تُسجل 2102 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الخميس، 71 وفاة و2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
355.528 حالة، مضيفا أن 1581 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 310027 مصابا.
وأكدت الوزارة أن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 9.584 شخص، والإصابات بها إلى
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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