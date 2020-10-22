لوكسمبورج تُسجل 595 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورج اليوم الخميس، 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالجائحة ارتفعت بذلك إلى 12333 حالة. 12333 حالة. وأشارت إلى أنها سجلت كذلك حالتي وفاة ليزداد العدد الإجمالي للضحايا في لوكسمبورج إلى 140 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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