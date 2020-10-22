وزير الخارجية الجزائري يُؤكد التزام بلاده بحل سياسي للازمة الليبية

أكد صبري بوقدوم وزير الخارجية الجزائري التزام بلاده بحل سياسي للأزمة الليبية واستعدادها الدائم للعمل من أجل عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

جاء ذلك خلال مشاركة بوقدوم في الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط ​​(حوار 5 + 5) ، الذي عقد اليوم الخميس بالفيديو كونفرانس.

وحول الوضع في مالي أكد بوقدوم أن مستقبل دولة مالي يعتمد بشكل أساسي

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على قدرة الفاعلين السياسيين على القيام بكل ما يلزم لإعادة بناء هياكل الدولة بهدف المصالحة الوطنية، مجددا التزام الجزائر بدعم مالي في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

وأشار بوقدوم إلى ارتباط الجزائر بعملية الحوار 5 + 5 ، واستعدادها لدعم الحفاظ على زخم هذا المنتدى ودفع الحوار والتعاون الإقليميين.

واستعرض بوقدوم رؤية الجزائر فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الأزمة في ليبيا والوضع في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب.

وشدد على أهمية زيادة التعاون بين الأطراف ، فيما يتعلق بالعديد من التحديات التي تواجه منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل الهجرة والشباب والتوظيف، والبيئة والتنمية المستدامة.

ويتزامن الاجتماع الذي تم تنظيمه حول موضوع "معًا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في حوض غرب البحر المتوسط" هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لحوار 5 + 5.