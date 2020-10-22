إندونيسيا تُسجل 4432 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، 4432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 377.541، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.959 بعد تسجيل 102

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حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن مجموع حالات التعافي من المرض في إندونيسيا بلغ 301.006 حالات لتبلغ نسبة التعافي

79.7% من مجموع الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.