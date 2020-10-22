هاتفيًا.. بومبيو يُؤكد لحمدوك دعم واشنطن الفترة الانتقالية في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، استمرار دعم بلاده للفترة الانتقالية التي تمر بها السودان نحو الديموقراطية.
بيان، أن حمدوك تلقى اليوم الخميس مكالمة هاتفية من بومبيو.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في
الأمريكي دونالد ترامب ببدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب.
وعبر بومبيو عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني على قرار الرئيس
وقال بومبيو إن هذا القرار المهم يمثل دفعة كبيرة في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي لنتائج تصُب في مصلحة وفائدة حكومة وشعب السودان.
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