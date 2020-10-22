هاتفيًا.. بومبيو يُؤكد لحمدوك دعم واشنطن الفترة الانتقالية في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، استمرار دعم بلاده للفترة الانتقالية التي تمر بها السودان نحو الديموقراطية.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في

بيان، أن حمدوك تلقى اليوم الخميس مكالمة هاتفية من بومبيو.



وعبر بومبيو عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني على قرار الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب ببدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب.



وقال بومبيو إن هذا القرار المهم يمثل دفعة كبيرة في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي لنتائج تصُب في مصلحة وفائدة حكومة وشعب السودان.