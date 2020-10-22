روسيا: موجة كورونا الثانية على مستوى العالم أقوى من الأولى

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من مغبة أن الموجة الثانية من فيروس "كورونا" في العالم قد تكون أقوى من الأولى.
وأضافت أن: "الموجة الثانية على ما يبدو تنذر بأن تكون أقوى وأكثر خطورة من الأولى، نحن نتحدث عن الوضع العالمي، النمو الهائل في الإصابات منتشر على نطاق واسع".
وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا اليوم عن ارتفاع عددحالات الإصابة بـ"كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 15971 ليصل الإجمالي إلى مليون و463 ألفا و306 حالات.
وأضاف المقر أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 290 حالة وفاة، وخلال الفترة بأكملها، تم تسجيل 25242 حالة وفاة في روسيا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن السلطات الروسية لا تعتزم فرض قيودصارمة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك.
وأوضح أن معدل الوفيات جراء عدوى فيروس "كوفيد- 19" في البلاد ارتفع مقارنة بفصل الربيع، وهذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة، في حين انخفض معدل الوفيات العامة في روسيا مرتين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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