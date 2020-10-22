رقم قياسي.. الأردن يُسجل 2821 إصابة جديدة بكورونا

سجّل الأردن، اليوم الخميس، 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة.

بهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 481، فيما وصل عدد الإصابات إلى 46441 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 103، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّة

المصابين للعزل المنزلي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.