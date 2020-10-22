سجّل الأردن، اليوم الخميس، 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة.
بهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 481، فيما وصل عدد الإصابات إلى 46441 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 103، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّةالمصابين للعزل المنزلي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي.. الأردن يُسجل 2821 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.