وزير الخارجية الأمريكي يُشيد بجهود حمدوك لتحسين علاقة السودان مع إسرائيل

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدما في إلغاء تصنيف السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.
واتفق الجانبان - خلال اتصال هاتفي، أجراه بومبيو مع رئيس الوزراء السوداني-على أهمية سرعة تمرير تشريعات السلام القانونية من قبل الكونجرس الأمريكي.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.
وأعرب بومبيو عن أمله في أن تستمر هذه الجهود، وشدد علىاستمرار دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال الديمقراطي المستمرة في السودان.. مشيدا في الوقت ذاته بجهود رئيس الوزراء السوداني لتحسين علاقة بلاده مع إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق استعداده رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب الأمريكيين.
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