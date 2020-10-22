هل يكون بوبولينسكي مفاجأة ترمب لشهر أكتوبر

وبحسب موشيك كوفارسكي "ربما كان الشاهد جاهزا من قبل، باستثناء أن ستيف بانون، أحد أذكى الناس في السياسة، سمح للديمقراطيين بالتورط في أكاذيبهم قبل الكشف عنه".
وكان بانون كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون الاستراتيجية قبل عزله في 2017.
يذكر أن "دوت الخليج" كانت قد نشرت تقريرا موسعا عن هذا الموضوع في 9 نوفمبر 2019.
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