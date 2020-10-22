هل يكون بوبولينسكي مفاجأة ترمب لشهر أكتوبر

هل يكون توني بوبولينسكي Tony Bobolinsky، الشريك السابق لهنتر بايدن هو مفاجأة أكتوبر بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية التي بقي عليها نحو عشرة أيام؟، حيث شهد بوبولينسكي اليوم أن Hunter قد دخل بالفعل في شراكة مع أكبر شركة طاقة خاصة في الصين (والتي ترتبط بالطبع بالحزب الشيوعي الصيني) وأنه تم تخصيص بعض الأسهم لـ"جو بايدن" المرشح الرئاسي!، كما أنه يوفر الوثائق بعد أن ادعى الديمقراطيون مرارا أن الكمبيوتر المحمول ورسائل البريد الإلكتروني هي موجة خداع روسية، أصبح هناك بالفعل شاهد حقيقي يشهد على بايدن وانعدام القانون للأمن القومي من قبله.

وبحسب موشيك كوفارسكي "ربما كان الشاهد جاهزا من قبل، باستثناء أن ستيف بانون، أحد أذكى الناس في السياسة، سمح للديمقراطيين بالتورط في أكاذيبهم قبل الكشف عنه".

وكان بانون كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون الاستراتيجية قبل عزله في 2017.

يذكر أن "دوت الخليج" كانت قد نشرت تقريرا موسعا عن هذا الموضوع في 9 نوفمبر 2019.