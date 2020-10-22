الحريري يدخل حقل ألغام لتشكيل الحكومة بمواجهة حزب الله وتيار عون

دخل سعد الحريري القصر الحكومي رئيسا للحكومة اللبنانية، التي طال انتظارها بأصوات فاق عددها نصف أعضاء مجلس النواب، وبواقع 64 صوتا من برلمانيي المجلس، مع أن هذه النسبة هي الأقل التي حصل عليها مقارنة بالمرات السابقة، التي فاقت دائما الـ100 صوت من أصل 128 هو عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني.

وبات على الحريري العمل سريعا لتأليف حكومة تنقذ اللبنانيين من البلاء الاقتصادي الذي يعانون منه، بعدما لم يعد يعنيهم الانقسام العمودي السياسي في البلد بين فريق الحريري – نبيه بري من ناحية، اللذان سعيا بجهد كبير لتكليف الحريري بأي ثمن، لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعدم الدخول في مواجهة حقيقية مع الشارع من جديد، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، واستمرار التلاعب بالدولار في السوق السوداء، وفقدان الليرة اللبنانية 80% من قيمتها، وبين الفريق الآخر الذي وصف بـ"المعرقل" أي التيار الوطني الحر مدعوما من رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله الذين رفضوا تشكيلة حكومية يرأسها الحريري دون حصة وزارية وازنة. أي ليس لديهم مشكلة في شخص الحريري، بل ما سيمنحهم إياه في حكومته، وهو من سبق وصرح قبل التكليف وبعده أن من سيدخل إلى مجلس الوزراء المرتقب هم من الاختصاصيون غير الحزبيين، رضوخا لرغبة الشعب اللبناني، وتأكيدا على تنفيذ المبادرة الفرنسية، التي وافقت عليها "كل الأحزاب الأساسية" كما قال الحريري في كلمته بعد تكليفه في القصر الجمهوري.

حقل ألغام

على الرغم من كل المؤشرات الدالة على أن سعد الحريري دخل إلى حقل ألغام بعد تكليفه رئيسا للحكومة، مسبوقا بخطاب فيه تحذير مبطن من رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه لن يسهل مهمته في التأليف إلا إذا منح صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الوزارات التي يريدها، ليأتي حزب الله من بعده داعما لحليفه "العوني"، فيمتنع عن تسمية الحريري. ليس ذلك فقط بل استبق جبران باسيل الرئيس المكلف برسم شكل حكومته التي يمكن أن يتعاون معها، وهي حكومة تكنو سياسية أي من الشخصيات غير السياسية التي تختارها الأحزاب، وعليها تنفيذ مهمة محددة، ضمن مهلة قصيرة قيل إنها ستة أشهر. أي أنه وضع عمرا لحكومة الحريري، ليأتي رد رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه قاسيا، بأن الحكومة ستتشكل بسرعة، وفي أجواء تفاؤلية، ومن بعدها تأتي الضربة الأقوى من الحريري ذاته في خطاب التكليف، مؤكدا أن حكومته ستكون من الاختصاصيين الذين سيعملون على تنفيذ البنود الإصلاحية بسرعة وفق المبادرة الفرنسية.

انخفاض الدولار

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من ناحية أخرى، لم تتأخر مفاعيل تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، فانخفض سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ إلى 7000 ليرة لبناينة. كما ويتوقع الخبراء أن يواصل انخفاضه حتى 6000 ليرة لبنانية، ما سينعكس إيجابا على تراجع في أسعار السلع.

وتبدو الأجواء كما رسمها نبيه بري وسعد الحريري إيجابية، أما حزب الله الذي اضطر إلى "مجاملة" حليفه العتيد، فأرسل إلى سعد الحريري رسائل غير مباشرة بأن لا مشكلة معه، لكن لديه "واجب" اتجاه فريق رئيس الجمهورية، لكنه على الرغم من ذلك سيتعاون معه لتسهيل تشكيل الحكومة.

كما دعت الأوساط الفرنسية بعد تكليف الحريري إلى الإسراع بوضع تشكيلته الحكومية واختيار وزرائه وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل نتائج التعطيل والمزاجية السياسية لدى بعض الأفرقاء السياسيين في فريق الثامن من آذار، إلا أن ما بات محسوما أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو الخاسر الأكبر في المعركة الحكومية، لا بل بات الحلقة الأضعف في الشارع اللبناني والمنظومة السياسية القائمة، حتى أن حليفه الاستراتيجي حزب الله لم يعد قادرا على تعويمه أكثر.