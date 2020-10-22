تعامل فيها مع مخرج عالمي.. الرابور المغربي “Kania” يعود إلى جمهوره بأغنية “المكتاب”

يضع مغني الراب المغربي، محمد كانية، المشهور باسم “Kania”، اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة بعنوان “مكتاب”، المقرر إطلاقها، يوم غد الجمعة، على شكل فيديو كليب.

واختار الرابور أن يتعامل على مستوى إخراج الكليب، الذي تم تصويره في استوديوهات ورزازات، مع المخرج العالمي “Mirsen husovic”، الذي أخرج العديد من الفيديو الكليبات لمغنيي الراب في الساحة الفرنسية، والبلجيكية مثل مغني الراب “دامسو”.

وقضى محمد كانية سنوات طويلة في أوربا، قبل أن يقرر، عام 2017، العودة إلى بلده المغرب، والتخلي عن حياته المهنية في مجال التسويق، والتركيز على مساره الفني، من خلال تأسيس شركته الفنية باسم “Sscmusic”، التي تحتضن، حاليا، عددا من الفنانين.

وأصدر “Kania”، قبل حوالي سنة من الآن، أول أغنية له بعنوان “إن شاء الله” على طريقة الفيديو كليب، وحققت أزيد من 1,4 مليون مشاهدة على قناته في “يوتوب”.