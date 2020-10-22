الاتحاد الإفريقي: مباراة الزمالك والرجاء يوم فاتح نونبر ومبارة الأهلي والوداد في موعدها

وافقت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء لتقام يوم 1 نوفمبر 2020.

وكشف بلاغ “الكاف” أنه تم الإبقاء على موعد مباراة الأهلي والوداد، وكذلك موعد نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 المقرر له يوم 6 نوفمبر 2020.

وتابع البلاغ “أبلغ نادي الرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن قيام السلطات الصحية المغربية بوضع فريقه قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف ثمانية (8) لاعبين تم الإعلان عن إيجابية اختبارات فيروس COVID-19.

وزاد البلاغ “بالإضافة إلى ذلك، تلقينا قرارات السلطات المغربية المتعلقة بإلغاء الإذن الممنوح للرجاء بالسفر خارج المغرب، وفرض حالة عزل ذاتية على النادي لمدة أسبوع، حتى تاريخ 27 أكتوبر 2020 موعد اختبار PCR الجديد”.

واضاف “نتيجة لذلك، لن يتمكن الفريق من السفر إلى مصر لخوض مباراة إياب نصف نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 أمام الزمالك والمقرر إقامته يوم 24 أكتوبر، وعلى الفور، تم عقد اجتماع تشاوري بين خبراء CAF وسلطات نادي الرجاء والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم”.