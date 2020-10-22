مريم رجوي: ملاحقة قادة نظام إيران قضائيا ضروري لأمن أوروبا

الخميس 22 أكتوبر 2020

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، الخميس، إن ملاحقة قادة نظام طهران قضائيا وتقديمهم إلى العدالة، يردع الإرهاب، يعد أمرا ضروريا للأمن في أوروبا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المعارضة الإيرانية، الخميس، للإعلان عن تفاصيل تتعلق بمحاكمة دبلوماسي متورط بمحاولة فاشلة لتفجير مؤتمر حاشد في باريس قبل عامين.

وقدم في المؤتمر الافتراضي الذي انطلق من بروكسل، المدعون الخاصون ومحاموهم معلومات تتصل بمؤامرة إرهابية دبرها النظام الإيراني لتفجير تجمع لأعضاء لمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ال في 30 يونيو/ حزيران عام 2018.

وأضافت رجوي أنه "على الحكومات الأوروبية أن تتخلي عن ملاحظة أي اعتبارات سياسية في ملف محاكمة الدبلوماسي الإيراني الإرهابي أسد الله أسدي".

ولفتت إلى أنه لأول مرة في أوروبا ستجرى محاكمة لدبلوماسي إيراني جراء مؤامرة لتفجير مؤتمر المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق في ضاحية فيلبنت بباريس عام 2018.

واستعرض المؤتمر آخر التطورات المتعلقة بمحاكمة أسدي المرتقبة في بلجيكا، والمعلومات المتعلقة بها وكذلك تقييمات من جانب خبراء بمجال مكافحة الإرهاب.