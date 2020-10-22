الكعبي يدعو القوى السياسية للتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل "رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل )سليم الجبوري والوفد المرافق له، لبحث موضوع قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية".
واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز قانون انتخابات مجلس النواب بما يلبي تطلعات وامال الشعب ويحفظ العملية الديمقراطية في البلاد، اضافة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وضرورة الاسراع في التصويت عليهما لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز قانون انتخابات مجلس النواب بما يلبي تطلعات وامال الشعب ويحفظ العملية الديمقراطية في البلاد، اضافة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وضرورة الاسراع في التصويت عليهما لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
ودعا الكعبي، بحسب البيان، القوى السياسية كافة الى "تغليب المصلحة الوطنية ، والتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية في قانون الانتخابات بما ينسجم مع ارادة ورغبة الشعب العراقي، ويدفع نحو الاصلاح والنهوض بالعراق".
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