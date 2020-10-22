شكرا لقرائتكم خبر استفزازات جديدة لأنقرة وتلويح بإرسال قوات إلى كرا باخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت تركيا استفزازاتها لدول المنطقة، وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن بلاده لن تتردد في إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كرا باخ المتنازع عليه حال وجود طلب مناسب من قبل أذربيجان.

وقال أقطاي، في مقابلة مع قناة «CNN Turk» أمس الأول إن بلاده لن تتردد في إرسال قوات وتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حال تقدمت الأخيرة بطلب مناسب، وأوضح أن أنقرة لم تتلق حتى الآن أي طلب حول هذا الموضوع من قبل باكو.

واتهم أقطاي رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بالسعي إلى إبقاء قضية ناغورني كرا باخ دون حل وتقديم دعم سياسي وعسكري لأرمينيا في هذا النزاع.

وتعد تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني كرا باخ المعلنة من طرف واحد وحليفتها أرمينيا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في كرا باخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في كرا باخ، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة «الأراضي المحتلة إلى أذربيجان».