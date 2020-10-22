الأمن العراقي يقتل إرهابيين في ديالى

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وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أمس، أن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على حزام ناسف وثلاث بنادق وعبوتين معدتين للتفجير ومسطرة وسبحة تفجير ورمانتين يدويتين وفتيل كوارتز وقداحات تفجير وبطارية تستخدم للتفجير وجهاز موجه سلاح هاون».وأوضحت الوكالة أن «العملية تمت بعد تشكيل فريق مختص، بالاشتراك مع قوة من قسم شرطة العبارة ونصب كمين محكم لمدة أربعة أيام، استنادا لمعلومات استخباراتية عن نية العصابات الإرهابية استهداف المواطنين بنصب عبوات».
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