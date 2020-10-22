عملية أمنية واسعة ضد داعش بإسطنبول

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر أن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في إسطنبول بدأت عملية أمنية لضبط المشتبه في قيامهم بتنفيذ أنشطة باسم التنظيم الإرهابي، وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تشارك فيها وحدات العمليات الخاصة.وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط آخرين، وتعلن السلطات التركية بصورة متكررة توقيف أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.
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