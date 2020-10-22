شكرا لقرائتكم خبر عملية أمنية واسعة ضد داعش بإسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر أمنية أمس أن قوات الأمن في مدينة إسطنبول التركية شنت مداهمات استهدفت 21 منزلا في المدينة وألقت القبض على عدد من المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر أن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في إسطنبول بدأت عملية أمنية لضبط المشتبه في قيامهم بتنفيذ أنشطة باسم التنظيم الإرهابي، وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تشارك فيها وحدات العمليات الخاصة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط آخرين، وتعلن السلطات التركية بصورة متكررة توقيف أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.