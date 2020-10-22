الداعية الراقص استشاريا لإردوغان

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ونقلت «اليوم السابع» المصرية، عن موقع «تركيا الآن» أنه سبق أن ألقت الشرطة التركية القبض على الكاتب والداعية المزعوم عدنان أوكطار المعروف بـهارون يحيى بسبب اتهامات منها تشكيل عصابة إجرامية والاحتيال وانتهاكات بحق أطفال.ويقدم عدنان برنامجا أطلق عليه اسم «عدنان أوكطار وقططه البشرية» لمناقشة العديد من القضايا بما فيها الدينية، وقد أثارت ملابس وسلوك النساء اللواتي أطلق عليهن مقدم البرنامج اسم «القطط» أثناء بثه نقاشا عاصفا في تركيا.
واخترع عدنان طريقة مختلفة لشرح الأمور الشرعية، فالرجل الذي عرف بأنه أغرب داعية، يدعو للتسامح برفقة راقصات وفنانات إغراء مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات الخمر، رغم أن هذه الممارسات يحرمها علماء المسلمين.
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