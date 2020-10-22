حملات نهب للمال اليمني لإثراء قيادات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حملة جبايات وابتزازات كبيرة على التجار والمراكز التجارية بمناطق سيطرتها تحت مسمى المولد النبوي.

وفرضت لجان ميدانية على المحال التجارية والشركات والمدارس على دفع مبالغ مالية باهظة، بسندات دفع موقعة باسم دعم تكاليف الاحتفالية، وبتعرض من يرفض دفع إتاوات لتعسفات وغرامات من قبل عناصر الميليشيات الحوثية، كما ألزمت الميليشيات الحوثية في تعميم، عقال الأحياء السكنية ومؤسسات الدولة، بطباعة لافتات وملصقات بشعارات طائفية بحجة إحياء الذكرى.

ويرى المراقبون أن الهدف من التحشيد الحوثي الطائفي باسم إحياء فعالية «المولد النبوي»على الطريقة الإيرانية هو نشر الثقافة الطائفية، ضمن عشرات المناسبات الطائفية التي تقيمها الجماعة، بهدف حشد مقاتلين جدد والتكسب المادي بشن جبايات واسعة ومستمرة بهدف إثراء القيادات الحوثية.

ميدانيا صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات قنص، وقصف واستهداف المدنيين والأحياء السكنية بالحديدة، وارتكبت الميليشيات جريمة مروعة مجمع «أخوان ثابت» الصناعي والتجاري، في مدينة الحديدة، بالأسلحة الثقيلة مخلفة قتيلا من موظفي المجمع.

وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، في جرائم قنص منفصلة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في سياق تصعيدها الممنهج ضد المدنيين وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

من جهة أخرى، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن»مسام»، نزع 2,151 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية موزع بمحافظة تعز، وأكد المركز الإعلامي للمشروع عن رئيس الفريق 23 مسام المهندس عبدالله إبراهيم قوله إن «فريقه تمكن من نزع 2151 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية موزع غرب تعز».

وأشار إبراهيم إلى أن «الألغام التي نزعها فريقه كانت مزروعة في الطرقات الرئيسية والفرعية بمنطقة الجاهلية والمناطق المحيطة بها بمديرية موزع وكانت تشكل عائقا كبيرا لحركة المواطنين وتنقلاتهم». وأشار رئيس فريق نزع الألغام إلى أن «إجمالي المساحة التي تمكن فريقه من تأمينها يبلغ 293,166 م2 ، وهي عبارة عن ممرات طرق ومساحات زراعية ومناطق تجمعات سكنية».

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