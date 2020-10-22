انهيار تنظيم الإخوان في مصراتة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية في مدينة مصراتة الليبية عن حل التنظيم داخل المدينة مساء أمس الأول، وذلك في محاولة للالتفاف على رفض دول العالم العربي والإسلامي لنهج الجماعة وإدراجها في قائمة الإرهاب في ليبيا. وفيما فسر على أنه انهيار للجماعة الإرهابية، أصدرت جماعة الإخوان فرع مصراتة بيانا أعلنوا فيه استقالتهم من التنظيم الإخواني في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذا القرار يأتي إيمانا بما زعموه “إرادة الخير لهذه الأمة، وحتى لا يكونوا الشماعة التي يعلق عليها مشروع مصادرة حرية الشعب الليبي وإخماد ثورته، على حد زعمهم».

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