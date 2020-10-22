السودان يقترب من إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أنه بعد أشهر من المشاورات بوساطة أمريكية، يتأهب السودان للإعلان عن خطط لتطبيع علاقاته مع إسرائيل.وأشار مسؤول إلى أنه من المرجح أن تصدر الخرطوم إعلانا رسميا بهذا الشأن مطلع الأسبوع، على الأرجح بعد أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الجدول الزمني الخاص بالأمر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «هآرتس» فإن طائرة غادرت أمس الأول من إسرائيل إلى الخرطوم في رحلة مباشرة نادرة، وذكرت «يسرائيل هيوم» أن الطائرة أقلت وفدا إسرائيليا رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في جهاز الاستخبارات (الموساد)، وأن أعضاء الوفد التقوا نظراءهم في الحكومة الانتقالية السودانية.
وأضافت أن الوفدين تمكنا من التوصل إلى اتفاق اعتراف ثنائي بين إسرائيل والسودان، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطر إلى الانسحاب من اجتماع لما يسمى باللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا بعد ظهر أمس، وأرجع نتنياهو هذا إلى «احتياجات وطنية ملحة».
ويعتقد أنه تم دعوته لإحاطته بمعلومات بشأن مسألة العلاقات الرسمية مع السودان.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أخيرا «إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مسألة معقدة وتحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع».
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