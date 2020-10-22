الحريري يبعد الطائفيين عن الحكومة اللبنانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، بعيدا عن الطائفية.

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، «إن رئيس الجمهورية أطلعني على نتيجة الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليفي، وأشكر من سموني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين»، وأضاف «الحكومة ستطبق مواد المبادرة الفرنسية، وأقول للبنانيين إني عازم على الالتزام بوعدي لهم لإيقاف الانهيار».

وأعلنت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية، في بيان تلاه المدير العام أنطوان شقير، أن الرئيس ميشال عون «بعدما أجرى الاستشارات النيابية الملزمة وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى الرئيس سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة»

وحاز الحريري على 65 صوتا من أصل 120 نائبا، واستدعى الرئيس عون الحريري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة وأبلغه تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة حول نتائجها، ثم استدعى الحريري الذي كان المرشح الوحيد في هذه الاستشارات، وأبلغه بالتكليف.

وأعلن بري أن «الجو تفاؤلي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسعد الحريري» المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.

من اختار الحريري؟

128 نائبا في البرلمان اللبناني

120 نائبا العدد الحالي بعد استقالة 8

65 اختاروا سعد الحريري لتشكيل الحكومة

55 لم ينتخبوه (أغلبهم ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل)