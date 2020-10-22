قرقاش: التدخلات الإيرانية أثرت على أمن الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، أن الاهتمام الدولي التاريخي والمتجدد بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي. وغرد قرقاش قائلا «لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخيا من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية».

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