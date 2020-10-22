أكادير.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القنب الهندي والتبغ المهرب

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أمس، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القنب الهندي، والتبغ المهرب.
وعلم اليوم لدى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للجمارك أن المواد المهربة تشمل 988 كيلوغرام من سنابل القنب الهندي، و234 كيلوغرام من التبغ المهرب، إضافة إلى كيلوغرام واحد من مسحوق التبغ، وكيلوغرام آخر من مدقوق القنب الهندي.
وقد تم ضبط البضاعة المهربة على متن سيارة في الطريق الإقليمية رقم 1708 ، وذلك على مستوى الجماعة الترابية “سيدي بوسحاب”.
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