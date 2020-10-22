وكالة تنفيذ المشاريع في الشمال تخصص 1,2 مليار درهم لإنجاز 65 مشروعا تنمويا

أشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التابعة لمجلس جهة الشمال، على إنجاز 65 مشروعا تنمويا باعتمادات مالية تفوق قيمتها 1.2 مليار درهم، برسم عام 2020.

وبحسب بلاغ مجلس جهة الشمال، فإن المشاريع المذكورة تشمل، حسب معطيات قدمت خلال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة في الوكالة المنعقدة، أخيرا، برامج فك العزلة في الجهة، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتحديدا الصحة، والتعليم، والتكوين، وتأهيل المراكز القروية، وبرنامج تطوير التجهيزات الثقافية في الجهة.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، والاجتماعية لسنتي 2019 و2020، فإن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تتولى إنجاز 61 مشروعا باستثمار مالي تفوق قيمته 1.03 مليار درهم بمعدل التزام توقعي يصل إلى 100 في المائة. في ما تم تخصيص اعتمادات بقيمة 665.4 مليون درهم لإنجاز مشاريع برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”.

وإضافة إلى ذلك، سيتم إنجاز مشاريع أخرى بقيمة 159 مليون درهم، التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الإشراف والمراقبة خلال هذه الدورة.

وتهم المشاريع المبرمجة إنجاز مركز الإيواء والتدريب الرياضي في الحسيمة، وتهيئة 47 كيلومترا من الأشطر التكميلية للمسارات، والطرق غير المصنفة في الجهة، وصيانة الملعبين البلديين لأصيلة، وشفشاون، وتأهيل شارع الحسن الثاني في أصيلة (الشطر الثاني)، وإحداث محطة لمعالجة نفايات مطاحن الزيتون في شفشاون.

وشكل الاجتماع، الذي ترأسته فاطمة الحساني رئيسة المجلس بحضور والي الجهة، محمد امهيدية، مناسبة للمصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر 2020، إلى جانب استعراض أهم الاستثمارات، والمشاريع المنجزة، والمبرمجة من قبل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، محاور تتعلق بالمصادقة على محضر دورة شتنبر 2020، وتقدم إنجاز المشاريع المنجزة برسم سنة 2019، وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2020، ووضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020، والميزانية التعديلية للوكالة لسنة 2020، وكذا البرامج المندمجة برسم سنوات 2021-2022-2023.