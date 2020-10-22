لجنة بـ"الشيوخ الأمريكي" تقرب مرشحة ترامب من المحكمة العليا

الخميس 22 أكتوبر 2020

أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعضو في المحكمة العليا، فيما قاطع نواب الحزب الديمقراطي جلسة التصويت، احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.



ويمهّد التصويت، الذي جاء بالإجماع وفي غياب الديموقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل، ترشيح القاضية باريت، وهو ما يقربها من منصبها.

ويسمح هذا التصويت ببدء مناقشات خلال جلسة عامة تعقد غدا الجمعة، وتليها خطوات عديدة لا بدّ منها قبل الانتقال إلى التصويت النهائي المقرّر الإثنين المقبل، لتعيين كوني باريت.

وكان ترامب رشّح في 26 سبتمبر/ أيلول هذه القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً لخلافة روث بادر غينسبرغ، التي توفّيت قبل ذلك بثمانية أيام بمرض السرطان عن 87 عاماً.

ورغم اعتراض الديموقراطيين على هذا الترشيح ومطالبتهم مجلس الشيوخ بانتظار نتيجة الانتخابات قبل البتّ به، مضى ترامب وحلفاؤه قدماً في إجراءات تعيين باريت عضواً في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من خلال عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الذي لا بدّ أن يقرّ هذا التعيين كي يصبح نافذاً.

والأسبوع الماضي، عقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات استماع للقاضية باريت استمرت ثلاثة أيام.