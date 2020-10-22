الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة

الخميس 22 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.



يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي تم توقيعها من قبل سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل سعادة شلومو مور- يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال سعادة غباش في هذه المناسبة.. إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة.. مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد سعادته أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.