شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطارات في ليون بعد إنذار بوجود قنبلة والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الخميس إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.

وأضافت الشرطة أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

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