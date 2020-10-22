شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحبط هجوما إرهابيا في موسكو والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي في العاصمة موسكو كان يستهدف إحدى مؤسسات الحكم، دون ذكرها تحديدا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أُحبط في موسكو اليوم الخميس. وأضاف الجهاز أنه تم اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية، دون مزيد من التفاصيل.

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