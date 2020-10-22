شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد سنودن يحصل على إقامة دائمة فى روسيا والان نبدء بالتفاصيل
منحت روسيا المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن حقوق الإقامة الدائمة حسبما ذكر محاميه اليوم الخميس في خطوة نحو منحه الجنسية الروسية إن كان يرغب في ذلك.
وفر سنودن (37 عاما) من الولايات المتحدة وحصل على حق اللجوء لروسيا بعد تسريبه ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة النطاق نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كان يعمل لحسابها.
وعلى مدى أعوام سعت السلطات الأمريكية لإعادة سنودن للولايات المتحدة لمحاكمته في اتهامات بالتجسس قدمت ضده في 2013.
وقال أناتولي كوتشيرينا محاميه الروسي "تصريح إقامته (الروسي) يوشك على الانتهاء وطلبنا تمديده".
وأضاف أن الأمر استغرق أطول من المعتاد بسبب جائحة كورونا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في أغسطس آب بأنه يدرس إصدار عفو عن سنودن.
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