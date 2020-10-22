شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد انتحاري .. إخلاء محطة قطارات في ليون بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الخميس إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وتم إخلاء المحطة.
وأضافت الشرطة أن فريقا من خبراء تفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.
وذكرت صحيفة لو بروجريه المحلية على موقها الإلكتروني أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات في منطقة رون.
كانت هذه تفاصيل خبر تهديد انتحاري .. إخلاء محطة قطارات في ليون بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.