شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد انتحاري .. إخلاء محطة قطارات في ليون بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الخميس إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وتم إخلاء المحطة.

وأضافت الشرطة أن فريقا من خبراء تفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

وذكرت صحيفة لو بروجريه المحلية على موقها الإلكتروني أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات في منطقة رون.