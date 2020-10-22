شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأمريكية: محاولات روسية وإيرانية للتدخل في انتخابات والان نبدء بالتفاصيل

اتهم مدير المخابرات الأمريكية العامة جون راتكليف روسيا وإيران بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة المقررة مطلع الشهر المقبل.

ويُظهر الاتهام، الذي يأتي قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر ، مدى قلق كبار المسؤولين الأمريكيين من سعي عناصر أجنبية لتقويض ثقة الأمريكيين في نزاهة التصويت ونشر معلومات مغلوطة بهدف تغيير نتيجة الانتخابات.

وجاءت تصريحات راتكليف في مؤتمر صحفي انعقد على عجالة أمس الأربعاء وحضره أيضا كريس راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. وقال راتكليف "تأكدنا أن كلا من إيران وروسيا حصلت على بعض بيانات تسجيل الناخبين".

ومعظم بيانات تسجيل الناخبين علنية، لكن راتكليف قال إن مسؤولين بالحكومة "رصدوا بالفعل إرسال إيران رسائل بريد إلكتروني مضللة تهدف لترهيب الناخبين وإثارة البلبلة في المجتمع وإلحاق الضرر بالرئيس ترامب".