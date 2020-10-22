14 رحلة طيران أسبوعيا بين البحرين وإسرائيل

وقعت البحرين وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقية طيران تسمح لكلا الدولتين بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعية بينهما، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين وإيلات.

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