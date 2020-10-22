حمودي والكناني وعبد الاله يفوزون بعضوية عمومية الاولمبية

2020-10-22 | 17:00
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وأقيم المؤتمر في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد لانتخاب الخبراء بمقعد الجمعية العمومية للجنة.
رعد حمودي: 16 صوتاً طارق عبد الرحمن: 14 صوتاً
فلاح حسن: 13 صوتاً
ظافر عبد الأمير: 13 صوتاً
العنصر النسوي:
وفيما يلي نتائج الفائزين:
رعد حمودي: 16 صوتاً
صباح الكناني: 16 صوتاً
سرمد عبدالاله: 15 صوتاً
مصطفى جبار علك: 14 صوتاً
فلاح حسن: 13 صوتاً
ظافر عبد الأمير: 13 صوتاً
العنصر النسوي:
فاطمة المشهداني: 14 صوتاً
ولاء طارق: 13 صوتاً
اقبال عبد الحسين: 13 صوتاً
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