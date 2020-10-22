حمودي والكناني وعبد الاله يفوزون بعضوية عمومية الاولمبية

رياضة 2020-10-22 | 17:00 1,020 مشاهدة Advertisements عقدت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، مؤتمرها الانتخابية التكميلي لاختبار اعضاء الجمعية العمومي في اللجنة.

وأقيم المؤتمر في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد لانتخاب الخبراء بمقعد الجمعية العمومية للجنة. وفيما يلي نتائج الفائزين: رعد حمودي: 16 صوتاً

صباح الكناني: 16 صوتاً

سرمد عبدالاله: 15 صوتاً

مصطفى جبار علك: 14 صوتاً

طارق عبد الرحمن: 14 صوتاً

فلاح حسن: 13 صوتاً

ظافر عبد الأمير: 13 صوتاً طارق عبد الرحمن: 14 صوتاًفلاح حسن: 13 صوتاًظافر عبد الأمير: 13 صوتاً العنصر النسوي:

فاطمة المشهداني: 14 صوتاً

ولاء طارق: 13 صوتاً

اقبال عبد الحسين: 13 صوتاً » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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