إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

ونقلت وكالة الانباء العراقيه عن السامر قولها، "تم إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية) والتي ستقوم اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل باطلاق اربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن".



وأضاف أن "التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة الى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي".

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