فرنسا.. إخلاء محطة للقطارات في ليون بعد إنذار بوجود قنبلة

فرضت الشرطة الفرنسية، الخميس، طوقاً حول محطة "بار ديو" للقطارات في مدينة ليون ودعت المواطنين تفادي الوصول للمكان، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل: "إخلاء محطة بارديو للقطارات في ليون الفرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة". بدورها، أشارت قناة "الحدث" إلى: "تهديدات من قبل شخص بنسف محطة "بار ديو" في مدينة ليون".

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