نائب عن المالية النيابية يغرد بشأن رهن رواتب الموظفين بقانون الاقتراض

عد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج، الخميس، تصريح المتحدث باسم الحكومة بأن لا رواتب للموظفين الا باقرار قانون الاقتراض بانه اعلان للافلاس.

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