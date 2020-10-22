رونالدو يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب كورونا

وكان رونالدو قد أصيب بالفيروس خلال فترة تواجده بمعسكر منتخب بلده البرتغال، وعاد إلى "تورينو" من أجل الدخول إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام في محاولة للحاق بمباراة برشلونة في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا وتغيب البرتغالي عن مباراتي يوفنتوس أمام كروتوني ( الدوري الإيطالي ) ودينامو كييف (دوري أبطال أوروبا)، وكان يأمل في العودة على مباراة هيلاس فيرونا المقبلة في الدوري للتجهيز لمواجهة برشلونة وليونيل ميسي بالبطولة القارية بالأسبوع المقبل.

ولكن الصحيفة الإسبانية الشهيرة أكدت أن عينة رونالدو الجديدة قد جاءت إيجابية مرة أخرى، وبالتالي، لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين وعلى رأسهما برشلونة.



وكان بحسب البروتوكول الطبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن على النادي إثبات سلامة لاعبه المصاب بفيروس كورونا قبل أسبوع كامل على المباراة التي يرغب في المشاركة فيها وهو ما لم يتحقق في حالة رونالدو.