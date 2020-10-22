تسجيل سري.. صدمة ميلانيا بعد اختيار بيونسيه لغلاف "فوج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شبكة إذاعة تلفزيونية أمريكية أن السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، صُدمت عندما علمت بأن مجلة "فوج" تعتزم وضع صورة المطربة السمراء بيونسيه على غلاف عدد سبتمبر/أيلول عام 2018.



وبعد معرفتها بقرار رئيس تحرير المجلة، آنا وينتور، عبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن مشاعرها لصديقتها آنذاك، ستيفاني وينستون وولكوف، وفقًا لتسجيل سري للمحادثة الهاتفية حصلت عليه شبكة "إن بي سي نيوز".

آنا وينتور صحفية ومحررة بريطانية أمريكية، شغلت منصب رئيس تحرير مجلة "فوج" منذ عام 1988.

وفي التسجيل الذي يعود تاريخه إلى يوليو/تموز 2018، قالت السيدة الأولى: "آنا (وينتور) أعطت عدد سبتمبر من غلاف فوج كامل، كاملا، كاملا، كل شيء إلى بيونسيه".

وأضافت: "لقد استأجرت مصورًا أسمر. وهو أول مصور أسمر يقوم بتصوير غلاف لمجلة فوج".

والتقط تايلر ميتشل، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا، صور نجمة الغناء، وأصبح أول رجل أسمر يلتقط صورة غلاف خلال 123 عاما من تاريخ المجلة التي تعد أيقونة الموضة.





ووينستون وولكوف، وهي صديقة ومستشارة سابقة للسيدة الأولى، أمضت عقدًا تعمل في مجلة "فوج"، وكان الاثنان يناقشان رحيل كبار المحررين في المجلة.

وفي بيان لشبكة شبكة "إن بي سي نيوز"، هاجم المتحدث باسم ترامب وينستون وولكوف التي ألفت كتاب "ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى" لكنه لم يتطرق مباشرة إلى تصريحات بيونسيه.

من جانبها، تصف ميلانيا ترامب مساعدتها السابقة بـ"الانتهازية" التي "تشبثت" بها من أجل الشهرة.

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وقالت المتحدثة ستيفاني جريشام: "نرجسيتها لا تعرف الحدود، هذه المرأة مخادعة"، مضيفة: "هذه التسجيلات الصوتية منتقاة يدويًا حول الهراء وتقدم بدون سياق".

في المقابل، رفض متحدث باسم بيونسيه التعليق، كما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وجاءت هذه التصريحات المزعومة للسيدة الأمريكية الأولى حول غلاف بيونسيه في واحدة من 6 محادثات هاتفية مسجلة، مدتها أكثر من 6 ساعات، بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2018، وفقًا لما ذكرته ونستون وولكوف.

وأشارت وولكوف إلى أنها بدأت في تسجيل المكالمات مع السيدة الأولى بعد أن طُلب منها مغادرة البيت الأبيض، وسط تدقيق بشأن إنفاق لجنة مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، التي عملت عليها.

وعلى الرغم من ظهورها على غلاف مجلة "فوج" في ثوب زفافها في مارس/آذار 2005، قالت ميلانيا إنها لن يتم اختيارها للظهور على غلاف العدد المرغوب من المجلة في سبتمبر.

والأسبوع الماضي، أُعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد وينستون وولكوف بدعوى خرقها لاتفاقية عدم إفشاء في نشر كتابها، الذي طرح في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت ستيفاني وولكوف صديقة ميلانيا ترامب لأكثر من عقد من الزمان، وعملت كمستشارة غير رسمية لميلانيا في الجناح الشرقي للبيت الأبيض حتى فبراير/شباط 2018، ثم طردتها ميلانيا ترامب من الجناح الشرقي برسالة بريد إلكتروني.

واختلف الثنائي حول تعامل ستيفاني مع حفل تنصيب ترامب الذي أشرفت عليه وبلغت تكلفته 107 ملايين دولار، وهو ما أثار الجدل وتم إجراء تحقيق فيدرالي.